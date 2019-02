Sierra Vista releases second quarter top student names

— Sierra Vista Middle School students earning top grades for the second quarter include the following:

Straight A’s (4.0 GPA)students are Heidi Alvarez, Michelle Bayley, Miklo Bravo-Alviso, Danari Ceja, Esteban De La Cruz, Edgar Delgado Jr, Ashley Gabino, Isabella Garcia, Brenda Gonzalez, Brian Lopez-Diaz, Wendy Luciano, Karla Mondragon-Martinez, Gissel Montanez, Mya Morales, Miranda Ochoa, Selena Ornelas, Cooper Porter, Isabel Reyes, Lila Rice, Cain Rodriguez, Chantel Rosales, Liseth Salgado, Yarely Sanchez, Nadia Stroh, Arely Torres-Lucatero, Alexis Torres-Puga, Margarita Villa, Joslin Zurita-Granados, Ronaldo Alvarez-Ortiz, Xiomara Barrera, Katherine Birrueta, Rebekkah Campos, Nicolas Canales, Henry Cardenas, Andres Contreras-Casas, Arlette Garcia, Rylee Gonzalez, Kaylen Helberg, Shaila Hernandez, Valeria Lopez, Isai Lujan-Ramirez, Sebastian Magana, Vannessa Montoya, Leonardo Paredes-Mota, Jesus Penaloza, Anamarie Quiroz, Braden Rice, Ariana Rincon, Abram Tobias, Jennifer Valdivia, Mia Vargas, Elizabeth Vides-Mancia, Esmeralda Walle, Anna Alvarez, Guadalupe Bermudez-Vaca, Jose Cardenas, Bryan Casas-Blanco, Irene Casas-Ortega, Sofia Castillo, Marleni Contreras, Calvin Copenhaver, Alondra De La Rosa-Rojas, Bella Dekker, Alexis Derby, Melaney Fernandez, Franco Fernandez-Gutierrez, Andres Garcia, Atziri Garcia, Rene Garza, Saraii Gonzalez, Mireya Gutierrez, Maria Herrera, Jenny Lopez, Jose Luciano, Julius Martinez-Loya, Deissy Mendez, Andrea Penafiel-Posada, Cassandra Penaloza, Christian Razo, Melina Rivera-Garcia, Alejandra Rivera-Reyes, Sonia Romero-Gonzalez, Karina Salgado-Cruz, Mikaylee Sanchez, Madeline Soto-Padilla, Roman Tobias, Celeste Vergara-Borges, Luke Weaver and Alex Zieske.

Earning high honors (3.7-3.99) are Jaslynn Almaguer, Angel Alvarez, Jesus Badillo-Bazan, Florence Barrales-Diaz, Oliver Cardenas, Kalie Ceja-Flores, Sujey Chacon, Joseph Chinasa, Daniel Cisneros, Juan Galvan, Brianna Gonzalez-Salgado, Alexis Hernandez-Marin, Abely Jimenez, Ariana Jimenez, Stacy Jimenez-Balderas, Yumalay Lopez, Melani Martinez, Ivan Mendoza, Maria Rivera-Reyes, Aylin Sosa-Delgado, Skyler Southwick, Juvenal Tafolla-Calvillo, Rafael Tlatelpa-Albarado, Alexander Valladares-Cabrera, Evelyn Valladares-Farias, Candice Velasquez, Isaac Zarate, Marbi Argueta, Araceli Ayala, Ana Cruz-Diaz, Dyana Escobar, Ruben Espino-Denova Jr, Jocelyn Estrada, Fatima Figueroa-Estrada, Damian Garcia, Emily Islas, Marissa Longoria, Karen Pacheco, Yonie Rivera-Aguilar, Brizelena Villafana, Arianna Benitez, Daniel Garcia-Gomez, Simon Johnston, Ashley Kubera, Sujei Martinez, Dylan Mendoza-Jimenez, Selina Rivera-Garcia, Kalab Sullivan, Shayla Wildee and Mario Zamora.

Honor Roll (3.0-3.69) students are Xail Acosta Jr, Jayden Allec, Beyonce Almaguer, Vanessa Arreola, Lincy Bahena, Kalani Bodine, Uriel Bravo-Gutierrez, Kevin Bueno-Alba, Saul Ceballos Jr, Julian Chavez, Adolfo Cisneros, Nahomi Cisneros-Herrera, Samuel Contreras-Morales, Wendy Corona, Jesse Denson, Natalia Diaz, Mauricio Dominguez, Jaden Espino, Natalia Estrada, Jose Estrada-Villarreal, Fernando Fernandez-Blanco, Skylar Francis, Bernardo Garcia Jr, Leonardo Garcia-Villanueva, Silas Gatica, Juan Gomez, Kaily Gonzalez, Margarita Gonzalez, Andres Gonzalez-Salgado, Alondra Guerrero, Leonel Guzman, Cassandra Hernandez, Neftali Hernandez, Emanuel Hernandez-Rojas, Alexis Herrera-Herrera, Xiomara Herrera-Sandoval, Karen Huerta, Manuel Isais-Carreon, Giselle Juarez, Kardon Le, Roxy Lopez, Marveia Lopez-Solis, Eva Luna, Axel Luther, Geovanny Madera-Falcon, Natalia Madrigal, Kaylee Magana-Ramos, Mayra Martinez-Vergara, Logan Mason, Cristian Medina-Diaz, Kimberly Mendez, Yaneza Mendoza, Heraclio Mendoza-Farias Jr, Gilberto Mendoza-Virrueta, Joselin Munoz, Hothaifah Nassar, Alexis Ocampo-Garcia, Emilio Ojeda, Aneesa Ortega, Desiree Pacheco-Salazar, Josue Perez-Frias, David Puga-Zamora, Megan Radosevich, Ebony Ramirez, Marc Ramirez, Trinidad Ramirez, Alexa Ramirez-Briones, Anahi Ramos, Jesus Ramos, Yahir Razo, Noah Reyes, Jessiah Rios, Yahira Rios-Bravo, Judith Rivera-Hernandez, Juan Rodriguez III, Julianna Rodriguez, Juan Ruiz-Casarrubias, Alvin Ruiz-Corona, Jackelin Salcedo, Mikenzee Sanchez, Liliana Sanchez-Hernandez, Suzzet Santos, Joshua Serna, Madison Sieckman, Jahir Silva, Edgar Tapia-

Gaytan, Alexis Taylor, Hunter Theobald, Joselyn Tlatelpa, Cesar Torres, Jazlyn Torres, Candy Torres-Ortiz, Paola Urena-Ramirez, Omar Vargas, Angel Vega, Jeneka Verduzco, Maritza Vicente, Jose Vides-Mancia, Alexandra Vidrio-Corona, Anahi Villa, Luis Villafana-Vasquez, Marycruz Aguilar-Rodriguez, Angel Alcala, Isabella Almaguer, Malaki Andrade, Diego Arteaga, Sunem Atanacio, Jennifer Aviles, Krystal Bajonero-Robles, Natalee Bucio, Isabella Bueno, Santiago Casas-Vargas, Isabel Castilleja, Maria Cisneros-Toscano, Mario Cruz-Arredondo, Monica Garcia, Aubrey Garza, Alexis Gomez-Vazquez, Jose Gonzalez, Naomi Gonzalez, Paulina Gonzalez-Lua, Joseph Granados-Zurita, Imanol Hinojosa, Fernando Jimenez, Vianey Jimenez-Lua, Syrina Kaptein, Micaela Ledesma, Angel Lopez-Alcala, Alexander Lopez-Solis, Aaron Macias, Victor Mancia, Leslie Martinez, Rebekah Martinez, Joaquin Martinez-Vergara, Jose Miguel-Juan, Briana Montoya, Octavio Morfin, Arlet Nunez, Celeste Olivera, Ramon Ortega-Madrigal, Bianca Osorio-Mendez, Nicolas Palomarez, Carlos Pedroza, Natali Perez, Edwin Puga-Zamora, Davina Rocha, Aurora Ruelas, Octavio Ruiz, Xitlali Santana, Leah-Ann Schilperoort, Jonathan Smith, Kevin Tello-Vargas, Fabian Valencia, Gabriela Valenzuela-Delgado, Marisabel Zarazua-Gomez, Anthony Acevedo, Luke Almaguer, Maribella Almaguer, Daisy Balderas, Rafael Barragan Jr, Angel Birrueta, Jasmine Birrueta, Rick Bishop, Yamiled Bonilla-Bravo, Dominique Booth, Vania Bracamontes, Oscar Brahms, Gerardo Bueno, Sienna Carrasco, Alyzza Castillo, Ruby Castillo, Daijah Chavez, Betsabe De la Cruz, Jose De la Cruz, Saul De La Cruz, Maida Delgado, Alejandro Fernandez, Ishaah Figueroa, Dakota Garcia, Yesenia Garcia, Rosalinda Godinez, Jorge Herrera-Herrera, Emily Jara-Castellanos, Galilea Jimenez, Julyssa Larios-Sanchez, Kayla Le, Brenda Loaiza-Castillo, Cristian Lopez-Olivera, Lex Luther, Isaac Marchello, Jair Marquez, Jayden Miranda, David Montiel-Gutierrez, Jacob Montoya, Jonathan Muniz, Pedro Ortega, Bryan Palencia, Andrea Pineda, Yoselin Quintero, Matthew Radosevich, Alexxus Ramos, Monique Ramos-Garza, Destiny Rodriguez-Perez, Jennifer Roldan, Evelyn Sanchez, Ashley Sanchez-Martinez, Joana Santiago-Valle, Gerardo Sosa, James Stanton, Alexis Urena-Ramirez, Adelina Valencia, Frida Vidales, Alexa Vidrio-Corona and Alexandria Villanue.