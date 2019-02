Harrison Middle School honor roll released

— Harrison Middle School honor roll for the first semester includes the following students – those student’s names denoted with an • are 4.00 grade point average.

SIXTH GRADE: •Cristian Acosta, Rosas-Acosta Tania, T.J. Aguilar, Samantha Almaguer, Karen Alvarado, Fabian Alvarez, Josiah Alvarez, Maria Alvarez-Castrejon, Gissela Alvarez-Landa, Dominic Amaro, Isaiah Andrade, Jocelyn Arias-Farias, Jazmine Arteaga-Cortez, Ethan Avalos, Agustin Ayala-Jaime, Monique Balverde, Yamilex Barreto-Torres, Anahi Barrios, Maria Barrios-Salazar, Yesenia Bautista, •Fernando Benitez-Deaquino, Billy Berard Jr., Salvador Bermudez-Michel, •Angel Bucio Jr., •Alyssa Caballero, Daniel Cardenas-Villacana, Gisele Cardoza, Arturo Carranza Jr., •Galilea Carrillo-Espinoza, •Carter Carrizales, Edgar Casas-Blanco, Jennifer Castillo, •Jayden Chambers, Katalina Cisneros, •Brianna Collyer, Deidre Dalley, Susana Diaz, Angel Escamilla, Jessenia Espinoza, Kaylynn Esquivel, Fatima Estrada, Crystal Farias, Emma Farias, Cristian Farias-Martinez, Rocio Flores, Rubi Franco, •Hanna Fuentes, •Miarah Gallegos, Alianna Garcia, Andrew Garcia, Angelica Garcia, •Ramses Garcia, •Emily Garcia-Ruiz, •Magaly Garcia-Ruiz, Gregorio Garcia-Salazar, •Briseida Godinez, Gaby Gomez, Jaelyn Gonzales, Eveny Gonzalez, •Veronica Gonzalez, Eduardo Gonzalez-Acosta, •Laura Gonzalez-Sanchez, •Karoline Gutierrez, Cecilia Gutierrez-Simon, Alan Gutierrez-Valles, Yazmin Hernandez, Fernando Hernandez-Gonzalez, Evelyn Herrera, Jenesis Herrera, Alexa Hursh, Jose Islas-Caudillo, Destiny Jackson, Jaime Jalifi Jr., •Kamhron Jimenez, Roberto Jimenez, Alfredo Jimenez-Mendoza, Camila Juarez, •Cristina Leyva, •Brisa Longoria-Sosa, •Janeth Lopez-Ayala, Jocelyn Macias, Makayla Madrigal, Alexander Marquez, Aldo Martinez, Edgar Martinez, William McCracken, •Isabella Mendoza, •Alejandro Mendoza-Cruz, •Alfredo Mendoza-Cruz, Daniel Mohr, Lexis Moncivaiz, Samantha Morales, Josue Morales-Contreras, Britney Morales-Olguin, •Fabiola Moran-Beltran, Cristopher Moreno, •Ada Moyer, Marlene Munguia-Chavez, Anthony Naught, •Ava Newhouse, Dulce Ochoa-Martinez, Gianna Ojeda, Richard Olea, David Ortiz-Duran, Adrian Pacheco, Karen Pacheco, Elliette Palomarez, Jesida Paniagua, Perez Gustavo, Jewel Perez, •Natalie Perez, Paola Perez-Cruz, Victoria Pineda, Kimberly Ramirez-Espinoza, Dennise Ramirez-Gonzalez, Angel Ramos, •Francisco Ramos, Nyeli Ramos, Rebolledo-Alejandra Mendoza, •Marlene Renteria, Myra Reyna, Kenna Rios-Estrada, Rachel Rivera, Areesa Rodriguez, Izaiah Rodriguez, •Ariadna Rodriguez-Amezcua, Jazyah Rodriguez-Sanchez, Angel Romero-Flores, Favian Rosas, Mia Ruiz-Lara, Alessandra Saenz, Damian Saenz-Garcia, Jessica Saldana, Steven Sanchez, •Arianna Sanchez-Gonzalez, Veronica Sanchez-Rivera, Hedaia Sarama, •Jonathan Schlegel, •Keanna Serna-Negrete, Angelica Silva, Jazmin Silva, •Madisyn Simmons, Nevaeh Simmons, Jehonica Soberano Roque, Aiden Suares, •Alana Tabarez, Jazzlyn Torres, •Marlene Torres-Macias, •Emily Trevino-Medina, •Alondra Trujillo, Jaimz Valencia, Bailey Van Billiard, Kimberly Vega, •Jose Verdin, Bryan Vigil, Christopher Villanueva, Thanh Tan Vo, •Dezirae Whitenack, •Keziah Wise, Nathaniel Wood, Felix Yebras-Garcia, •Frances Zhu and •Stephanie Zorroza.

SEVENTH GRADE: Jonathan Adame-Garcia, Adilene Andrad, Jose Ayala-Jaime, •Melissa Banda-Caso, Isabel Barrios, Monica Bautista, Natalia Benitez, Elena Borrego, Andrew Brandsma, J’Den Briones, Jocelynn Briones, Cynthia Buezo-Mota, Madalynne Butler, Jasmine Campos, Angelica Cantoran, Marcos Casio-Rodriguez, •Martin Castillo, Gladys Celaya, Corina Chavez, Estrella Chavez, Kiara Cisneros, Kyle Clough, •Caden Condie, •Ella Copeland, Angela Cuenca-Gonzalez, •Brianna Dalrymple, Amya Daniels-Angiano, •Eva Davis, •Lory Estudillo, Eliezer Fernandez, Patricia Fierro, Brianna Flores-Galeana, •Kaiden Frank, Isaac Galvez, Artemio Garcia, •Maya Garcia, •Irma Garcia-Fajardo, Erick Garcia-Ramirez, •Joaquin Garibay, •Brianna Garza, Katherine Geike, Laura Gomez, Marissa Gomez, •Viviana Gomez, Adrian Gonzalez, •Angel Gonzalez, Bryan Gonzalez, Samuel Gonzalez, Yadira Gonzalez-Magana, Brissa Gonzalez-Mojarro, Elias Guizar, Juan Hernandez, Kevin Hernandez, Liliana Hernandez, Rubi Hernandez, Luis Hernandez-Bazan, Sylus Hursh, Jessi Jaimes, Alexzander King, •Damon Landaverde, Mariah Licea, Osbaldo Lugo, •Fabian Macias, Araceli Magana, •Stephen Maltos, Jose Mariscal-Moreno, •Aaron Martinez, Aniyah Martinez, Jesus Martinez, Wyatt Mashburn, Evan Maxwell, Noah McNair, •Olivia Mears, Eduardo Medina-Lopez, Leonardo Medina-Lopez, •Armando Mendoza, •Samantha Mendoza, Victor Mercado, Shane Mitchell, Mateo Mora, Aly Moran-Mercado, •Rilee Murray, Jeryka Nava, Gage Newhouse, Cesar Nunez-Mancinas, Aricelda Ocampo, Brielle Olivarez, Ruby Olmos, Alexzander Osorio, Destiny Palencia-Carrasco, Naphtaly Pena-Lopez, Valente Peralta, Anai Perez, Cristian Perez-Chavez, Esequiel Perez-Maldonado, Alexa Perez-Sanchez, Domeniko Pinon, Veronica Puente, Nazaret Quiroz, •Yaremi Quiroz, Leslie Ramales, Ivette Ramirez, Lesley Ramos, Israel Resendez, Janelle Rivera-Ramos, Maddix Rocha, Fernanda Rodriguez-Puga, Macyn Rodriguez-Tovar, Jaila Rosalez, Alondra Ruiz, Maria Santiago, Janet Servin-Servin, •Flor Solis, Jaime Soto, Vanesa Tapia-Penaloza, Brian Torres, Hugo Torres-Macias Jr., Alvaro Torres-Quiroz, Anabelle Tovar, Monica Valencia, Carlos Valenzuela-Delgado, Van Doren Jasiah, Rubi Vargas, Alejandro Vargas-Espinoza, •Alexandra Velasquez-Lara, Artemio Verduzco, •Laith Wajeeh, Zachary Wajeeh, Mira Walsh, •Brody Weets, •Maeve Weets, •Elijah Wise, Julissa Zacatenco-Alvarado, Tommie Zesati.

EIGHTH GRADE: Itzel Acevedo, •Ana Aguayo-Madero, Marc Aguila-Tellez, Jasmine Aguilar-Rios, Christian Alcaide, Amaliya Alvarado, Maribel Alvarez, Samantha Alvarez, •Emily Anderson, Mateo Armendariz, Angela Avalos, Nathaniel Avalos, Cesar Ayala-Mena, Mariah Balli, Isaiah Barajas, Edgar Barcenas, Valeria Barrios-Salazar, Janely Bautista, Jonathon Bennett, Nathaniel Berk, •Maniya Bueno, •Guadalupe Camacho-Casarez, Abigail Campos, •Damian Cardenas, Ericka Cardenas-Alvarez, Agustin Cardoza, Roxanne Caridad, •Jansyn Carrizales, Juan Casio, Anabella Castilleja, •Aiden Cazares, Marlen Cerda, •Jeanette Cortes, •Daisy Cortez, •Juanita Cortez, Jasmine Cruz, Victor Cruz, Yurixi Cruz-Gonzalez, Vivianna Daniel, Alexis Daniels, Ayisha Del Viento, Diogo Diaz-Betancourt, •Sarai Escobar-Gonzalez, Katiushca Escorcia-Maysonet, •Tania Espindola-Mendoza, Giovanny Estrada-Beltran, Isabella Farias, Kristian Ferrer, Miguel Ferrer-Gallardo, Guillermo Flores, Yadirah Flores-Velasco, •Vivica Frausto, •Marilyn Fuentes, Esmeralda Galvan, D’Angelo Garcia, Eric Garcia, Hayleigh Garcia, Jose Garcia, Anna Garcia-Quintero, •Gabriela Garcia-Rangel, Genesis Garibay, Grecia Garibay, Lysha Gomez, Angel Gonzalez, •Olga Gonzalez, Sulema Gonzalez, Yadira Gonzalez, Raphael Guerrero, Giselle Guillen, •Keevin Gutierrez, Jacob Hankins, •Kori Hazzard, Titus Hazzard, •Emma Heeringa, Paloma Hernandez-Bazan, Yazlyn Hernandez-Ramirez, Ana Hernandez-Ramos, Jocelyn Herrera, Tanner Hill, Jessalyn Jalifi, Oscar Jimenez, Elizabeth Kannely, Andrea Leon-Guerrero, Yulissa Licea, Nayely Lopez, Bianca Macias, •Luis Madrigal Jr., •Tatianna Madrigal, •Brent Maldonado, •Jessica Marin, Thania Marin, Araceli Marmolejo Cruz, Efren Martinez Jr., Hugo Martinez, Dominique Martinez-Driscoll, •Kristin McCardle, Mathew Melendez Jr., •Edgar Mendoza, Fernando Meraz, Robert Montelongo, Marcus Moreno, Kalliope Morse, Jaylene Munoz-Chavez, Calvin Naught, Justice Navarro, Michael Navarro, •Macy Norem, Bladimir Nunez, Luis Ocampo-Roman, •David Ochoa, •Fatima Pacheco-Rosas, Cristal Palacios, Calvin Palomarez, Jennifer Penafiel-Marmolejo, •Carolina Perez, Summer Pina, •Harrison Raihl, •Sarah Raihl, •Alejandro Ramirez, •Jareli Ramos, Jenelle Ramos, Brandol Rebolledo-Mendoza, Angel Reyes, Noah Rios, Regina Rivera, Alicia Rodriguez, Joshua Rodriguez, Sadie Rodriguez, •Adam Ruiz, Delan Sanchez, Jade Sanchez, Jennifer Sanchez, Sergio Sandoval Jr., •Adrian Sandoval, •Damian Sandoval, Ernesto Tapia, •Juan Tapia-Penaloza, •Maria Torres, Josiah Valencia, Sarahi Valencia-Moran, Anabel Valencia-Sustaita, •Anthony Ventura, Brianna Vergara, Adrian Victoriano-Ramirez, Ezekiel Villalobos, Ashley Villegas-Palacios, •Patrick Wise, Ricardo Zacarias-Lara and Jose Zesati.