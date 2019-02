Valley Lanes Bowling Report

SUNNY VALLEY – Week 2

01-15-19

High men’s series: Tim Shipley 421 (143-128-150), Jaime Sarmiento 408 (148), Ricky Flett 396 (170). High women’s series: Valerie Yarnell 490 (148-175-167), Judy Brulotte 471 (162), Carolyn Shifflett 378 (148). LL: Brulotte Farm/Alley Cats, 6-2.

SUPERBOWL – Week 20

01-16-19

High men’s series: Chad Pierce 595 (157-232-206), Deland Olney 568 (219), Bill DeLorme 564 (234). Highest men’s series over average: Virgil Lallashute +61. High women’s series: Stephanie Luke 607 (202-213-192), Judy Brulotte 490 (209), Ellen Curtiss 485 (196). Highest women’s series over average: Stephanie Luke +46. High men’s average: Rob Rice 219.91. High women’s average: Stephanie Luke 187.84. LL: Four C’s, 162-88.

COFFEE TRIO – Week 19

01-17-19

High series: Sue Rice 547 (198-201-148), Mikki Buskill 474 (182), Sharon Shinkelshoek 455 (170). Highest series over average: Mikki Buskill +69. High average: Sharon Ewart 152.33. LL: ID Nursery, 9.5-2.5.

COMMERCIAL – Week 3

01-17-19

High series: David Clampitt 633 (195-203-235), Mike Cerna 631 (226), Tanner Schaneman 592 (225). Highest series over average: Ty Lyendekker +72. Highest average: David Clampitt 2010.17. LL: Sun West Growers, 50.5-14.5.

VALLEY LANE’S

JUNIORS – Week 3

01-19-19

High boys series: Dylan Clampitt 561 (183-197-181), Nathan Shipley 500 (209). Highest boys series over average: Dylan Clampitt +75. High girls series: Kayecee Colley (179-146-147), Sydnee Colley 465 (465). Highest girls series over average: Kayecee Colley +142. High boys average: Dylan Clampitt 170.78. High girls average: Sydnee Colley 164.00. LL: Team 1, 9-3.

LOWER VALLEY SCRATCH – Week 17

01-21-19

Men’s High series: Brad Morrow 789 (179-196-247-167), Tanner Schaneman 783 (211), Jeremy Van Dam 737 (215), Chuck Carl 715 (218). Men’s High averages: Tanner Schaneman 218.19. Highest men’s series over average: Karlo Stephas +39. Women’s High series: Gena Stephenson 735 (184-179-195-177), Steph Luke 707 (192), Rose Hudson 682 (204), Anna Gomez 601 161). Women’s High averages: Rose Hudson 180.85. Highest women’s series over average: Anna Gomez +89. LL: Team 3, 117-58.

SUNNY VALLEY – Week 3

01-22-19

High men’s series: Jaime Sarmiento 503 (183-154-166), Ricky Flett 406 (171), David Barker 394 (141). High women’s series: Judy Brulotte 530 (202-152-176), Leslie Torres 413 (149), Debbie Mendoza 391 (145). LL: Gutter Gals, 8-4.

SUPERBOWL – Week 21

01-23-19

High men’s series: Rob Rice 599 (182-214-203), Dave Huth 584 (236), John Golob 567 (196), Maynard Honanie (217). Highest men’s series over average: Maynard Honanie +93. High women’s series: Stephanie Luke 489 (150-162-177), Challea Huth 473 (183), Ellen Curtiss 449 (166), Donna Lallashute 443 (165). Highest women’s series over average: Challea Huth +41. High men’s average: Rob Rice 218.65. High women’s average: Stephanie Luke 186.60. LL: Four C’s, 179-96.

COFFEE TRIO – Week 20

01-24-19

High series: Sue Rice 426 (171-150-161), Maria Proffitt 426 (155), Sharon Thornton 426 (177), Diane Turley 413 (150). Highest series over average: Barbara Kennedy +44. High average: Sharon Ewart 151.37. LL: Seahawk Girls, 12-4.

COMMERCIAL – Week 4

01-24-19

High series: Tanner Schaneman 749 (267-225-257), Brad Morrow 672 (278), Brett Kunert 647 (255). Highest series over average: Tanner Schaneman +143. Highest average: Tanner Schaneman 214.25. LL: Sun West Growers, 77-23.

VALLEY LANE’S

JUNIORS – Week 4

01-26-19

High boys series: Nathan Shipley 594 (233-168-193), Dylan Clampitt 548 (203). Highest boys series over average: Nathan Shipley +138. High girls series: Bailey Hazzard 459 (169-151-139), Sydnee Colley 440 (162). Highest girls series over average: Cooper Hazzard +70. High boys average: Dylan Clampitt 173.75. High girls average: Sydnee Colley 159.67. LL: Team 4, 11.5-4.5.

LOWER VALLEY SCRATCH – Week 18

01-28-19

Men’s High series: Rob Rice 998 (278-259-211-250), Austin Carl 926 (300), Brad Morrow 882 (258). Men’s High averages: Rob Rice 218.64. Highest men’s series over average: Rob Rice +134. Women’s High series: Gena Stephenson 758 (151-214-159-234), Steph Luke 780 (236), Rose Hudson 682 (220). Women’s High averages: Rose Hudson 180.28. Highest women’s series over average: Marcy Carl +96. LL: Team 3, 122.5-77.5.